За сутки в России умерли 193 пациента с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки подтверждено 193 летальных случая... За весь период по России умерли 7284 человека», — приводит заявление РИА Новости.
Накануне в стране скончались 143 пациента с коронавирусом.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.
В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.