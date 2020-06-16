За сутки в России умерли 193 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 193 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 7284.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки подтверждено 193 летальных случая... За весь период по России умерли 7284 человека», — приводит заявление РИА Новости.

Накануне в стране скончались 143 пациента с коронавирусом.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.