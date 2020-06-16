За сутки в России умерли 193 пациента с коронавирусом

Короткая ссылка
В России за сутки скончались 193 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 7284.
За сутки в России умерли 193 пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки подтверждено 193 летальных случая... За весь период по России умерли 7284 человека», — приводит заявление РИА Новости.

Накануне в стране скончались 143 пациента с коронавирусом.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что у организации нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

В мае депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить