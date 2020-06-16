В Приморском крае выявили 88 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
«В Приморье зафиксировано 88 новых случаев COVID-19 за сутки, с нарастающим итогом 3065», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «всего с инфекцией в регионе справились 1774 заболевших».
«Общее количество летальных исходов — 28», — рассказали в правительстве.
Ранее сообщалось, что правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19.