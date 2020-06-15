Движение в районе Ленинского проспекта в Москве восстановлено

Движение в районе Ленинского проспекта в Москве, где ранее произошла стрельба, восстановлено.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В понедельник, 15 июня, в Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка — прохожий открыл огонь по двум сотрудникам ДПС.

Оба правоохранителя пострадали, однако ответным огнём ранили нападавшего, после чего задержали его. И злоумышленник, и сотрудники дорожно-постовой службы госпитализированы.