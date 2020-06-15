Психолог рассказала, как бороться с тревогой из-за коронавируса

Короткая ссылка
Кандидат психологических наук доцент Лариса Овчаренко рассказала, как бороться с тревогой из-за коронавируса.
Психолог рассказала, как бороться с тревогой из-за коронавируса
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она рекомендовала смотреть официальные данные по заболеваемости, чтобы осознать, что COVID-19 отступает.

«Очень важно вернуться в здесь и сейчас, что я нахожусь дома или на рабочем месте. Нужно посчитать, сколько вокруг предметов синего, красного, зелёного, какого угодно цвета. Для того чтобы переключиться в реальность, потому что тревога нас всегда уносит непонятно куда, мы начинаем фантазировать», — сказала Овчаренко.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить