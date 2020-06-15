Психолог рассказала, как бороться с тревогой из-за коронавируса

Кандидат психологических наук доцент Лариса Овчаренко рассказала, как бороться с тревогой из-за коронавируса.

В беседе с сайтом «Москва 24» она рекомендовала смотреть официальные данные по заболеваемости, чтобы осознать, что COVID-19 отступает.

«Очень важно вернуться в здесь и сейчас, что я нахожусь дома или на рабочем месте. Нужно посчитать, сколько вокруг предметов синего, красного, зелёного, какого угодно цвета. Для того чтобы переключиться в реальность, потому что тревога нас всегда уносит непонятно куда, мы начинаем фантазировать», — сказала Овчаренко.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.