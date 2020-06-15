Прокурор Москвы поставил на особый контроль дело о стрельбе в столице
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«Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов», — сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошёл 15 июня на Ленинском проспекте в Москве.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия. Двое полицейских пострадали.