Прокурор Москвы поставил на особый контроль дело о стрельбе в столице

Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело о стрельбе на западе столицы.

«Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и его заместитель Сослан Хубулов», — сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошёл 15 июня на Ленинском проспекте в Москве.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение ПДД, в этот момент прохожий открыл стрельбу из травматического оружия. Двое полицейских пострадали.