Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября

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Глава Межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии, главный редактор журнала «Химия в школе» Людмила Левина прокомментировала идею перенести начало учебного года из-за коронавируса с 1 сентября на 1 октября.
Эксперт оценила идею перенести начало учебного года на 1 октября
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Педагоги, которые пережили дистанционку и которые сегодня остались без отпуска в связи с тем, что изменились условия работы из-за коронавируса, совершенно подорваны. Кроме того, скоро начнется ЕГЭ, где учителя будут также присутствовать. В результате люди просто останутся без отпусков. С этой точки зрения, наверное, такое предложение можно было бы назвать правильным», — отметила Левина в беседе с ФАН.

Педагог подчеркнула, что сохранять такое новшество в дальнейшем не следует.

По её мнению, перенос учебного года окажет негативное влияние прежде всего на учеников, которые не успеют освоить учебную программу.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал идею зачислять выпускников в средние профессиональные образовательные учреждения без экзаменов.

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