В Крыму спасли мужчину, получившего травму при прыжке с парашютом
- РИА Новости
Инцидент произошёл в районе пещерного города Качи-Кальон в воскресенье, 14 июня. Выяснилось, что мужчина не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты около 80 метров.
«Спасатели, используя носилки и специальное снаряжение, эвакуировали пострадавшего по крутому осыпному горному склону и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — заявил глава ведомства Сергей Шахов.
В 2019 году Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.