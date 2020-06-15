В Крыму спасли мужчину, получившего травму при прыжке с парашютом

В Бахчисарайском районе спасли мужчину, получившего травму при прыжке с парашютом. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в районе пещерного города Качи-Кальон в воскресенье, 14 июня. Выяснилось, что мужчина не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты около 80 метров.

«Спасатели, используя носилки и специальное снаряжение, эвакуировали пострадавшего по крутому осыпному горному склону и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — заявил глава ведомства Сергей Шахов.

В 2019 году Newinform сообщал, что в горах Крыма спасли двух заблудившихся туристов.