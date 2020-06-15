«Аэроэкспресс» восстановил график движения

Короткая ссылка
«Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.
«Аэроэкспресс» восстановил график движения
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Компания вернула все рейсы в аэропорты Шереметьево и Внуково. В аэропорт Домодедово по обычному расписанию поезда начали курсировать неделю назад.

Таким образом, между Москвой и аэропортами Шереметьево/Домодедово составы ходят каждые 30 минут, между Москвой и Внуковом — каждый час.

Как отметили в компании, подвижной состав и терминалы дезинфицируют трижды в день.

Ранее, как сообщало URA.RU, аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить