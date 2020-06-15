«Аэроэкспресс» восстановил график движения
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- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Компания вернула все рейсы в аэропорты Шереметьево и Внуково. В аэропорт Домодедово по обычному расписанию поезда начали курсировать неделю назад.
Таким образом, между Москвой и аэропортами Шереметьево/Домодедово составы ходят каждые 30 минут, между Москвой и Внуковом — каждый час.
Как отметили в компании, подвижной состав и терминалы дезинфицируют трижды в день.
Ранее, как сообщало URA.RU, аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.