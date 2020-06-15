«Аэроэкспресс» восстановил график движения

«Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НТВ.

Компания вернула все рейсы в аэропорты Шереметьево и Внуково. В аэропорт Домодедово по обычному расписанию поезда начали курсировать неделю назад.

Таким образом, между Москвой и аэропортами Шереметьево/Домодедово составы ходят каждые 30 минут, между Москвой и Внуковом — каждый час.

Как отметили в компании, подвижной состав и терминалы дезинфицируют трижды в день.

Ранее, как сообщало URA.RU, аэропорт Кургана рассказал о временном порядке прохождения предполётных процедур, принятом из-за пандемии коронавирусной инфекции.