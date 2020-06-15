В Севастополе рассказали о праздновании 237-летия города

Севастополь отмечает 237-летие со дня основания города.

Как передаёт интернет-газета «Новый Севастополь», обновилась городская Доска почёта и заработали фонтаны.

«Заслуженно в этом году у нас на Доске почёта очень много наших замечательных врачей, а также тех, кто в период пандемии делал для города важную и нужную работу. Кто-то кормил, кто-то перевозил людей, кто-то готовил город к открытию после пандемии. Поэтому, уважаемые друзья, ещё раз позвольте поздравить вас с праздником и вручить сертификаты о том, что вы находитесь на Доске почёта», — заявил глава города Михаил Развожаев.

Отмечается также, что на Графской пристани он вручил награды заслуженным работникам Севастополя в различных отраслях.

Ранее URA.RU сообщало, что большая часть мероприятий в честь Дня города в Перми пройдут онлайн.