Из Башкирии в Карачаево-Черкессию направили 17 врачей для борьбы с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в борьбе с коронавирусом направили 17 врачей.

«Это наши инфекционисты, анестезиологи, пульмонологи, терапевты, эпидемиологи, которые будут работать в красной зоне в условиях COVID-госпиталя. В этой нелегкой ситуации мы набили руку и научились довольно эффективно противостоять новой угрозе, поэтому с радостью поможем братской республике», — приводит «Реальное время» слова Хабирова.

Отмечается также, что в регион была отправлена гуманитарная помощь: средства индивидуальной защиты, маски, дезинфицирующие средства, медикаменты.

В начале мая вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.