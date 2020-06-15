В Карелии сняли часть ограничений для туристов, включая тех, кто приезжает из других регионов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение губернатора Артура Парфенчикова.

С понедельника, 15 июня, разрешены экскурсии и турпоездки до Соловецких островов на водном транспорте в акватории Белого моря.

Также можно посещать природный парк «Валаамский архипелаг», но численность посетителей ограничена.

Сняты ограничения для поклонников активного отдыха, путешествий и палаточных походов.

Ранее доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН оценил необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.