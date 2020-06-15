Число участников Московского инновационного кластера превысило 7 тысяч

Короткая ссылка
К Московскому инновационному кластеру присоединились более 7 тыс. организаций.
Число участников Московского инновационного кластера превысило 7 тысяч
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, к кластеру присоединились акционерное общество «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», Российский экономический университет имени Плеханова, клиническая больница № 1 Управления делами президента России и авиакомпания Red Wings.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что все участники могут пользоваться набором мер поддержки и полезных в работе сервисов.

«Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнёров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов», — подчеркнула она.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить