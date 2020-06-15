Число участников Московского инновационного кластера превысило 7 тысяч

К Московскому инновационному кластеру присоединились более 7 тыс. организаций.

Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, к кластеру присоединились акционерное общество «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», Российский экономический университет имени Плеханова, клиническая больница № 1 Управления делами президента России и авиакомпания Red Wings.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что все участники могут пользоваться набором мер поддержки и полезных в работе сервисов.

«Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнёров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов», — подчеркнула она.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.