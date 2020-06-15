Воробьёв оценил потери бюджета Подмосковья из-за коронавируса

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Бюджет Московской области из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 может недополучить около 133 млрд рублей, заявил в интервью «Российской газете» губернатор региона Андрей Воробьёв.
Воробьёв оценил потери бюджета Подмосковья из-за коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Расходы на медицину, социальную поддержку серьёзно выросли, а доходы упали. По нашим оценкам, в этом году региональная казна может недополучить около 133 млрд рублей», — отметил Воробьёв.

По его словам, властям региона придётся отказаться от некоторых программ и проектов, однако это не приведёт к снижению объёма социальной поддержки жителей.

«На чём будем экономить? На дорогостоящих проектах, капитальных вложениях, которые можно перенести на более поздние сроки. Возможно, в благоустройстве или дорожном строительстве скорректируем графики работ, какие-то объекты сдадим чуть позже, но без потери качества», — пояснил глава Подмосковья.

Он также добавил, что возможно сокращение объёма госузакупок.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что бюджет столицы из-за пандемии на текущий момент недополучил 160 млрд рублей, а общие потери города могут достичь около 600 млрд рублей.

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