В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
В Москве умерли ещё 53 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3334. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне оперштаб сообщил, что за сутки умерли 50 пациентов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: