В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом

В Москве умерли ещё 53 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3334. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Накануне оперштаб сообщил, что за сутки умерли 50 пациентов.