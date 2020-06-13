В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 50 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3281. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- АГН «Москва»
«В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует заявление ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Москве умерли 44 пациента.
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