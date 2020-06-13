В Москве скончались ещё 50 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё 50 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3281. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»