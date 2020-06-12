В Москве скончались ещё 44 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли ещё 44 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3231.
В Москве скончались ещё 44 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«В Москве скончались 44 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Москве умерли 49 пациентов.

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