В Москве скончались ещё 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли ещё 44 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3231.
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
«В Москве скончались 44 пациента с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Москве умерли 49 пациентов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: