В Москве скончались ещё 49 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3187.

© Софья Сандурская

АГН «Москва»

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. «В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что в Москве умерли 53 пациента.