В Москве скончались ещё 49 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев в столице увеличилось до 3187.
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
«В Москве скончались 49 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Москве умерли 53 пациента.
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