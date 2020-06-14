СК начал проверку после происшествия с самолётами в Пулкове
- ©szsut.sledcom.ru
«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту происшествия с двумя самолётами в аэропорту Пулково», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия.
Ранее транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после инцидента с самолётами в Пулкове.
По предварительным данным, при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого.