СК начал проверку после происшествия с самолётами в Пулкове

Следственный комитет начал проверку после столкновения двух пассажирских самолётов во время руления в петербургском аэропорту Пулково.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту происшествия с двумя самолётами в аэропорту Пулково», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники следственного отдела осматривают место происшествия.

Ранее транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после инцидента с самолётами в Пулкове.

По предварительным данным, при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого.