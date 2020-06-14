Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Пулкове

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Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в аэропорту Пулково при рулении столкнулись два самолёта.
Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Пулкове
  • РИА Новости

«По предварительным данным, при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена», — говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов.

Как уточняется, речь идёт о самолётах Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту («Уральские авиалинии»).

«На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-петербургский транспортный прокурор», — добавили там.

В апреле в уфимском аэропорту заявили, что самолёт авиакомпании «Победа», следовавший во Внуково, при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы ВПП.

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