Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Пулкове

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в аэропорту Пулково при рулении столкнулись два самолёта.

«По предварительным данным, при рулении один самолёт зацепил крылом хвостовую часть другого. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена», — говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов.

Как уточняется, речь идёт о самолётах Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту («Уральские авиалинии»).

«На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-петербургский транспортный прокурор», — добавили там.

В апреле в уфимском аэропорту заявили, что самолёт авиакомпании «Победа», следовавший во Внуково, при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы ВПП.