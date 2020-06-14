На реке Поля в Подмосковье появились пятна неизвестного происхождения

На реке Поля в Московской области обнаружили пятна неизвестного происхождения на площади 350 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в сводке ЧС, плёнку на воде обнаружили между деревней Воронинской и селом Кривандино.

«По прибытии выяснилось, что пятна неизвестного происхождения, протяжённость 6—7 км, ширина реки местами от 10 до 30 м, глубина около 3 м, течение неинтенсивное», — заявили в МЧС.

Каждое пятно занимает 10—15 м, говорится в сводке.

«Сотрудниками водоканала были взяты заборы воды для выяснения состава. С 09:00 14 июня планируется начало работ по устранению плёнки», — добавили там.

Как рассказал RT очевидец, 12 июня у реки чувствовался «неприятный резкий запах», а позднее на поверхности реки можно было увидеть «синюю масляную плёнку».

6 июня сообщалось, что в Саратовской области начали проверку после обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.