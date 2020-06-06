В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«Прокуратурой Саратовской области... организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы воды для определения степени загрязнения.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.