В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
  • © Андрей Васильев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«Прокуратурой Саратовской области... организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что специалисты отобрали пробы воды для определения степени загрязнения. 

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

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