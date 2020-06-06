В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
«Прокуратурой Саратовской области... организована проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в Волгоградском водохранилище реки Волги в районе Увекского ковша», — заявили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что специалисты отобрали пробы воды для определения степени загрязнения.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.