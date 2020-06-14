Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России

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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России
  • РИА Новости

Отмечается, что этой программой предусмотрено полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

В кабмине пояснили, что программу планируется реализовать в три этапа.

Первый этап рассчитан до 2025 года, он предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, уменьшение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестиционной программы «Российских железных дорог».

Второй этап, рассчитанный до 2030 года, предполагает, что «должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки».

Третий этап планирует «кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды».

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности.

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