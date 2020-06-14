Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что этой программой предусмотрено полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

В кабмине пояснили, что программу планируется реализовать в три этапа.

Первый этап рассчитан до 2025 года, он предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, уменьшение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестиционной программы «Российских железных дорог».

Второй этап, рассчитанный до 2030 года, предполагает, что «должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки».

Третий этап планирует «кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды».

Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности.