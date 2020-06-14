Кабмин утвердил программу развития угольной промышленности России
- РИА Новости
Отмечается, что этой программой предусмотрено полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.
В кабмине пояснили, что программу планируется реализовать в три этапа.
Первый этап рассчитан до 2025 года, он предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, уменьшение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестиционной программы «Российских железных дорог».
Второй этап, рассчитанный до 2030 года, предполагает, что «должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки».
Третий этап планирует «кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды».
Ранее сообщалось, что Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности.