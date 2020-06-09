Кабмин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности. Об этом сообщается на сайте правительства.

Стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года предусматривает ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции.

В кабмине сообщили, что в соответствующей стратегии «детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплексов».

Отмечается, что по итогам реализации стратегии «рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, к 2035 году — 192% (по сравнению с базовым 2019 годом)».

В феврале Newsnn.ru сообщал, что объём промышленного производства в Нижегородской области вырос почти втрое за десять лет — с 601,4 млрд рублей в 2009 году до 1,581 трлн рублей в 2019-м.