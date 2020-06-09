Кабмин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кабмин утвердил стратегию развития обрабатывающей промышленности
  • Reuters

Стратегия развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года предусматривает ускорение технологического развития России, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции.

В кабмине сообщили, что в соответствующей стратегии «детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплексов».

Отмечается, что по итогам реализации стратегии «рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, к 2035 году — 192% (по сравнению с базовым 2019 годом)». 

В феврале Newsnn.ru сообщал, что объём промышленного производства в Нижегородской области вырос почти втрое за десять лет — с 601,4 млрд рублей в 2009 году до 1,581 трлн рублей в 2019-м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить