Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос втрое за 10 лет

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Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос почти втрое за 10 лет — с 601,4 млрд рублей в 2009 году до 1,581 трлн рублей в 2019-м.
Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос втрое за 10 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, темпы роста превышают среднероссийские показатели. Одной из причин названо развитие перспективных производств.

Со своей стороны, вице-губернатор Евгений Люлин рассказал, что многие предприятия, заметно нарастившие объёмы производства в 2019 году, являются участниками программ господдержки.

Ранее kp.ru сообщал, что объём производства оборонных предприятий в Саратовской области вырос вдвое за семь лет.

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