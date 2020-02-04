Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос втрое за 10 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметил губернатор Глеб Никитин, темпы роста превышают среднероссийские показатели. Одной из причин названо развитие перспективных производств.
Со своей стороны, вице-губернатор Евгений Люлин рассказал, что многие предприятия, заметно нарастившие объёмы производства в 2019 году, являются участниками программ господдержки.
Ранее kp.ru сообщал, что объём производства оборонных предприятий в Саратовской области вырос вдвое за семь лет.