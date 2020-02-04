Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос втрое за 10 лет

Объём промышленного производства в Нижегородской области вырос почти втрое за 10 лет — с 601,4 млрд рублей в 2009 году до 1,581 трлн рублей в 2019-м.

РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Как отметил губернатор Глеб Никитин, темпы роста превышают среднероссийские показатели. Одной из причин названо развитие перспективных производств. Со своей стороны, вице-губернатор Евгений Люлин рассказал, что многие предприятия, заметно нарастившие объёмы производства в 2019 году, являются участниками программ господдержки. Ранее kp.ru сообщал, что объём производства оборонных предприятий в Саратовской области вырос вдвое за семь лет.