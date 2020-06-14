Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале написал, что по всей России «нужно установить стандарт» по зарплатам.
Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам
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  • globallookpress.com

Так, он пишет, что «минимальная зарплата — 30 тыс. рублей в месяц», «средняя зарплата» должна составлять «70 тыс. рублей», а «максимальная зарплата — 500 тыс. рублей».

При этом он отметил, что «никаких зарплат по миллиону рублей в день».

«Президент получает больше всех — 700 тыс. рублей, депутаты — не более 500 тыс.», — добавил Жириновский.

Ранее, на основе данных Росстата, RT составил рейтинг, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. 

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