За сутки в России умерли 119 пациентов с коронавирусом

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В России за сутки скончались 119 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 увеличилось до 6948.
За сутки в России умерли 119 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За весь период зафиксировано 6948 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Накануне в России скончались 114 пациентов с коронавирусом.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что у ВОЗ нет претензий к российским подсчётам смертности от COVID-19.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

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