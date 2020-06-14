В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса

Короткая ссылка
В России в течение суток зафиксировано 8835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за период пандемии было подтверждено 528 964 случая. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Днём ранее зафиксировали 8706 случаев коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая.

Доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить