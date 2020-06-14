В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса
- РИА Новости
«Всего на сегодняшний день в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Днём ранее зафиксировали 8706 случаев коронавируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая.
Доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил в беседе с ФАН необходимость соблюдения мер предосторожности после снятия ограничений по коронавирусу.