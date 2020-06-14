Латынина принесла извинения за фейк о коронавирусе в Татарстане

Журналистка Юлия Латынина принесла извинения жителям Татарстана за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции в Нижнекамске.

В эфире «Эха Москвы» Латынина рассказала, что в апреле получила от лидера организации «Альянс врачей» Анастасии Васильевой отрывок письма якобы врача из Нижнекамска Зайнаб Мухамедшиной и зачитала его. В послании утверждалось: «По официальной статистике, в нашем городе всего три случая заражения коронавирусом, но это по официальной. По факту же во всех больницах нашего города сложно найти пациента без двусторонней пневмонии».

«И всё это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести Анастасию Васильеву на какие-то признания», — цитирует журналистку РИА Новости.

Латынина отметила, что ей пришла «страшная бумажка» о том, что в отношении неё проводится доследственная проверка по факту распространения фейков о коронавирусе.

«Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела», — сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что Следственный комитет организовал проверку из-за слов Юлии Латыниной о коронавирусе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и подозрении журналистки в распространении ложной информации.

Как уточнялось, Латынина 11 апреля зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска» в эфире своей передачи, при этом было установлено, что в Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе по состоянию на 10 и 11 апреля случаев COVID-19 зарегистрировано не было.