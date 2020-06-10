Источник: СК начал проверку из-за слов Юлии Латыниной о коронавирусе

СК России организовал проверку из-за слов журналистки Юлии Латыниной о коронавирусе в эфире радиостанции «Эхо Москвы», её подозревают в распространении ложной информации. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, 11 апреля Латынина в эфире передачи на «Эхе Москвы» зачитала так называемое письмо-обращение врачей Нижнекамска, которое ей переслала лидер организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Источник отметил, что в тексте содержалась заведомо ложная информация о заболевших коронавирусной инфекцией в Татарстане, а пример этого письма использовался как подтверждение того, что власти регионов, в том числе Татарстана, умалчивают информацию о реальном масштабе заболевания.

В ходе проведения доследственной проверки удалось установить первоисточник этого письма: впервые оно было опубликовано 10 апреля на странице «Альянса врачей» в Twitter. На следующий день администрация Нижнекамского района опровергла публикацию.

Тем не менее, утверждает источник, Латынина 11 апреля зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска» в эфире своей передачи.

Как отмечается, было установлено, что в Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе по состоянию на 10 и 11 апреля случаев COVID-19 зарегистрировано не было.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил Интерфаксу, что на радиостанцию пришло обращение обеспечить явку Латыниной в СК для дачи объяснений.

«Нам пришло это обращение, и мы им ответили, что Юлия Латынина не является нашим сотрудником, поэтому передать её персональные данные я не могу», — сказал Венедиктов.