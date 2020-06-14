В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«По данным оперативного штаба на утро 14 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента», — говорится в сообщении, опубликованном на странице оперштаба области во «ВКонтакте».
Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285.
«2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались», — рассказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае за сутки выявили 99 новых случаев инфицирования COVID-19.