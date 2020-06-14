В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по противодействию COVID-19.
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19 за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«По данным оперативного штаба на утро 14 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19. 98 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента», — говорится в сообщении, опубликованном на странице оперштаба области во «ВКонтакте».

Общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4285.

«2148 пациентов выздоровели, 55 человек скончались», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за сутки выявили 99 новых случаев инфицирования COVID-19.

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