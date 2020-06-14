В Приморье за сутки выявили 99 новых случая коронавируса

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В Приморском крае за сутки выявили 99 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Приморье за сутки выявили 99 новых случая коронавируса
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Всего в регионе выявили 2886 случаев инфицирования COVID-19.

«За сутки 22 пациента выздоровели и выписаны домой. Таким образом, на сегодняшний день 1 684 приморца победили коронавирус», — рассказали в оперштабе края.

7 июня, в Приморском крае перестал действовать режим въезда, который предполагал 14-дневный обязательный карантин для россиян из других регионов страны.

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