У главы Сургута выявили коронавирус

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надёжных руках», — написал Шувалов.

Он сообщил, что круг людей, с которыми он контактировал последние две недели, «установлен, все взяты на контроль».

«Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — добавил глава города.

Ранее глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв заявил, что заболел COVID-19.