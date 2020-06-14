У главы Сургута выявили коронавирус
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- © Вадим Шувалов
«Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надёжных руках», — написал Шувалов.
Он сообщил, что круг людей, с которыми он контактировал последние две недели, «установлен, все взяты на контроль».
«Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — добавил глава города.
Ранее глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв заявил, что заболел COVID-19.