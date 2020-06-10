Глава Нефтеюганска заболел коронавирусом

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв заявил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня стали известны результаты моих анализов на коронавирусную инфекцию. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем», — указал он.

Вместе с этим Дегтярёв отметил, что он сам находится в режиме самоизоляции и на больничном. Его обязанности пока будет исполнять его заместитель.

Ранее сообщалось, что медики подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией у мэра Хабаровска Сергея Кравчука.