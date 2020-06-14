Военная техника прибыла в Москву для участие в параде Победы

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Военная техника, которая будет принимать участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, была передислоцирована из Алабина на площадку на улице Нижние Мнёвники в Москве.
Военная техника прибыла в Москву для участие в параде Победы
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Более 190 единиц колёсной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 км», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что гусеничная техника была доставлена до станции Красная Пресня железнодорожным транспортом, после чего она своим ходом добралась до улицы Нижние Мнёвники.

Ранее стало известно, что парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск Казахстана прибыл в Россию для участия в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня.

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