Число погибших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырёх

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Число погибших в результате столкновения автомобилей Mazda и Lada под Нижним Новгородом увеличилось до четырёх, в больнице от полученных травм скончался ребёнок.
Число погибших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырёх
  • © МЧС РФ

«Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался», — цитирует РИА Новости региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что по предварительным данным водитель Lada совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.

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