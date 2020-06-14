Число погибших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырёх
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«Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался», — цитирует РИА Новости региональное управление ГИБДД.
Уточняется, что по предварительным данным водитель Lada совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.
Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.