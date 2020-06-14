Число погибших в результате ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырёх

Число погибших в результате столкновения автомобилей Mazda и Lada под Нижним Новгородом увеличилось до четырёх, в больнице от полученных травм скончался ребёнок.

«Один из пострадавших детей — мальчик 10 лет, пассажир автомобиля Mazda — от полученных травм скончался», — цитирует РИА Новости региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что по предварительным данным водитель Lada совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.