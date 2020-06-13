Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли и ещё семеро пострадали в результате столкновения двух машин в Нижегородской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе.

«Столкнулись два автомобиля — Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек. В результате погибли три человека, все взрослые. Пострадали ещё семь человек, в том числе двое детей», — указали в ведомстве.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу.

В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.