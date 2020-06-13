Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла на 21-м километре трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском районе.
«Столкнулись два автомобиля — Mazda и Lada Granta, в которых в общей сложности находились 10 человек. В результате погибли три человека, все взрослые. Пострадали ещё семь человек, в том числе двое детей», — указали в ведомстве.
Согласно предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу.
В феврале URA.RU писало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли двое взрослых и пятилетняя девочка.