Житель Подмосковья признался в убийстве семи женщин

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В Подмосковье арестовали мужчину, который признался в семи изнасилованиях и убийствах. 53-летний подозреваемый, житель Каширы, совершал преступления с 2010 по 2020 год, полагает следствие.
Житель Подмосковья признался в убийстве семи женщин
  • РИА Новости

«Как правило, он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в семи убийствах и изнасилованиях», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как уточняется, в январе 2020 года мужчина проник на второй этаж частного дома и совершил изнасилование десятилетней девочки.

«Врачам удалось спасти жизнь ребёнка. Долгое время преступления оставались нераскрытыми. Но работа по установлению лица, совершившего убийства, не прекращалась», — заявили в ведомстве.

Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В феврале следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств.

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