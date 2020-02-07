В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

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Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
  • © ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мясниковского района Ростовской области Давида Сарабашяна», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении ряда нападений, изнасилований и убийств в регионе в период с 2000 по 2018 год.

Последним из них, по версии следствия, стал инцидент, произошедший в октябре 2018 года на территории жилого комплекса «Суворовский» в Ростове-на-Дону, когда Сарабашян изнасиловал и задушил 25-летнюю девушку, а затем похитил её вещи.

В настоящее время мужчина арестован, по результатам судебно-психиатрической экспертизы у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.

Как отметили в ведомстве, дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле 2019 года сообщалось, что Мосгорсуд приговорил убившего на территории столицы и Московской области пять женщин к пожизненному заключению.

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