На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.

Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошёл на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем её участники схватились за пистолеты и открыли огонь», — указал он.

По его словам, в настоящий момент известно, что в результате произошедшего пострадал один из участников конфликта. Врачи доставили его в больницу.

Личности стрелков уже установлены, второй участник перестрелки разыскивается. По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на юго-западе Москвы пострадал один человек.