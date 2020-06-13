На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошёл на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем её участники схватились за пистолеты и открыли огонь», — указал он.
По его словам, в настоящий момент известно, что в результате произошедшего пострадал один из участников конфликта. Врачи доставили его в больницу.
Личности стрелков уже установлены, второй участник перестрелки разыскивается. По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы на юго-западе Москвы пострадал один человек.