Мужчину убило молнией в Новосибирской области
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«В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем посёлке Коченёво от удара молнии погиб 25-летний мужчина. По данному факту Коченёвским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — цитирует ведомство РИА Новости.
Как уточняется, следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В июле 2019 года в Саратовской области на пастбище обнаружили тело пастуха, на котором нашли признаки удара молнии.