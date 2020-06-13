Мужчину убило молнией в Новосибирской области

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Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
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«В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем посёлке Коченёво от удара молнии погиб 25-летний мужчина. По данному факту Коченёвским межрайонным следственным отделом СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как уточняется, следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В июле 2019 года в Саратовской области на пастбище обнаружили тело пастуха, на котором нашли признаки удара молнии.

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