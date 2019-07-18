В Саратовской области пастух умер от удара молнии
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«Следователями СК проведён осмотр места происшествия. На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые электрометки, на голове был опалён волосяной покров, ворот рубашки разорван. Совокупность данных признаков свидетельствовала о возможном ударе мужчины молнией», — сообщили в Следственном комитете.
Там отметили, что 17 июля в Ртищевском районе, где нашли тело 26-летнего мужчины, шёл обильный дождь с грозой.
Судебно-следственное исследование показало, что пастух умер из-за поражения атмосферным электричеством.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области мужчину убило молнией.