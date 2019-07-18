В Саратовской области пастух умер от удара молнии

Следователи проводят проверку после того, как в Саратовской области на пастбище обнаружили тело пастуха, на котором нашли признаки удара молнии.

«Следователями СК проведён осмотр места происшествия. На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые электрометки, на голове был опалён волосяной покров, ворот рубашки разорван. Совокупность данных признаков свидетельствовала о возможном ударе мужчины молнией», — сообщили в Следственном комитете.

Там отметили, что 17 июля в Ртищевском районе, где нашли тело 26-летнего мужчины, шёл обильный дождь с грозой.

Судебно-следственное исследование показало, что пастух умер из-за поражения атмосферным электричеством.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области мужчину убило молнией.