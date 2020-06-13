Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) по плану начнёт промышленное производство вакцины от COVID-19 в сентябре.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций, АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе завода Alium в Зеленограде.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся с людей в группе риска.