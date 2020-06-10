РФПИ и центр Гамалеи организуют выпуск вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК «Система» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для производства вакцины от коронавирусной инфекции на базе завода Alium в Зеленограде.

«Уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти — одно из основных свойств вакцины», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

Начало первых клинических испытаний вакцины запланировано на середину июня 2020 года, а к осени ожидается запуск массового производства.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, по результатам тестирования вакцины от коронавируса, у всех разработчиков выявили вирусонейтрализующие антитела к COVID-19.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся с людей в группе риска.