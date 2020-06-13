МВД сообщило о сокращении преступлений среди мигрантов в мае

В Министерстве внутренних дел России сообщили о сокращении почти на 11% числа совершённых мигрантами преступлений в мае.

«Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад», — цитирует МВД ТАСС.

Там добавили, что количество убийств, совершённых мигрантами, снизилось на 20%.

При этом количество разбоев снизилось на 12,7%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8%, грабежей — на 2,9%.

В мае в МВД сообщили, что количество IT-преступлений, совершённых в России за четыре месяца, увеличилось более чем на 82%.