МВД сообщило о сокращении преступлений среди мигрантов в мае

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В Министерстве внутренних дел России сообщили о сокращении почти на 11% числа совершённых мигрантами преступлений в мае.
МВД сообщило о сокращении преступлений среди мигрантов в мае
  • РИА Новости

«Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям, в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад», — цитирует МВД ТАСС.

Там добавили, что количество убийств, совершённых мигрантами, снизилось на 20%.

При этом количество разбоев снизилось на 12,7%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,8%, грабежей — на 2,9%.

В мае в МВД сообщили, что количество IT-преступлений, совершённых в России за четыре месяца, увеличилось более чем на 82%.

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