Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19
- РИА Новости
«Мы видим, что ситуация меняется», — заявил Мурашко.
Он отметил, что в настоящий момент нельзя сказать, что «гарантированно можно рассчитывать, что в том месте, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно».
«Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит, наш отдых», — добавил министр.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 1 июля в регионе разрешается приём туристов из других регионов.