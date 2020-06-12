Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы видим, что ситуация меняется», — заявил Мурашко.

Он отметил, что в настоящий момент нельзя сказать, что «гарантированно можно рассчитывать, что в том месте, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно».

«Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит, наш отдых», — добавил министр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 1 июля в регионе разрешается приём туристов из других регионов.