В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 21 июня

В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 21 июня. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Отмечается, что 12 июня губернатор области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

«Режим ограничительных мер продлён ещё на неделю», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 18 июня организации социального обслуживания начнут работу по подготовке к поэтапному снятию режима изоляции.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля.