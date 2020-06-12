В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 21 июня
- РИА Новости
Отмечается, что 12 июня губернатор области Денис Паслер внёс изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
«Режим ограничительных мер продлён ещё на неделю», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с 18 июня организации социального обслуживания начнут работу по подготовке к поэтапному снятию режима изоляции.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля.