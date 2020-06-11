Губернатор Омской области сообщил о смягчении ограничений в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщается на портале правительства области.
«С 12 июня у нас смогут открыться летние веранды предприятий общепита. С 22-го числа планируется открытие детских садов. 24 июня у нас будет проходить военный парад. Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области», — заявил Бурков.
При этом он отметил, что «это не отменяет необходимости соблюдать масочный режим и другие предписания Роспотребнадзора, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции».
«Другие ограничительные меры сохраняются. Пока до 21 июня. Дальше будет видно по эпидемиологической обстановке», — добавил он.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля.