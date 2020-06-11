Губернатор Омской области сообщил о смягчении ограничений в регионе

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что на заседании оперативного штаба «было принято решение продолжить политику ослабления ограничительных мер», введённых в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на портале правительства области.

«С 12 июня у нас смогут открыться летние веранды предприятий общепита. С 22-го числа планируется открытие детских садов. 24 июня у нас будет проходить военный парад. Штабом принято решение снять режим самоизоляции для жителей Омской области», — заявил Бурков.

При этом он отметил, что «это не отменяет необходимости соблюдать масочный режим и другие предписания Роспотребнадзора, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции».

«Другие ограничительные меры сохраняются. Пока до 21 июня. Дальше будет видно по эпидемиологической обстановке», — добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля.