Песков рассказал об отношении Путина к работе

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей молодёжного движения «Юнармия» в рамках виртуальной акции «Я люблю Россию», отметил, что президент России Владимир Путин «в хорошем смысле слова трудоголик».
Песков рассказал об отношении Путина к работе
  • РИА Новости

«Президент... как вы знаете, в хорошем смысле слова трудоголик», — цитирует РИА Новости Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Путин «работает постоянно», и, по словам Пескова, «глава государства вообще не может делать перерывов».

Песков заявил, что президент «не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск, он постоянно на работе».

«Если ты освещаешь его работу, то твой график совпадает с графиком президента», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что «работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл».

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