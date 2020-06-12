Песков рассказал об отношении Путина к работе
- РИА Новости
«Президент... как вы знаете, в хорошем смысле слова трудоголик», — цитирует РИА Новости Пескова.
Пресс-секретарь отметил, что Путин «работает постоянно», и, по словам Пескова, «глава государства вообще не может делать перерывов».
Песков заявил, что президент «не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск, он постоянно на работе».
«Если ты освещаешь его работу, то твой график совпадает с графиком президента», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявлял, что «работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл».