Мишустин поздравил россиян с Днём России

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Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил российских граждан с Днём России. Он назвал 12 июня символическим днём для государственности страны и пожелал россиянам благополучия, здоровья и мира.
Мишустин поздравил россиян с Днём России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму премьера.

«Сегодня ответственность за судьбу Родины, за её будущее объединяет всех нас. От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей», — заявил Мишустин.

Он выразил уверенность, что любые трудности будут преодолены, а намеченные планы — осуществлены.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России.

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