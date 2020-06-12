Мишустин поздравил россиян с Днём России
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму премьера.
«Сегодня ответственность за судьбу Родины, за её будущее объединяет всех нас. От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей», — заявил Мишустин.
Он выразил уверенность, что любые трудности будут преодолены, а намеченные планы — осуществлены.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём России.