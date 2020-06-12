В Удмуртии в результате ДТП пострадали пять человек

В Кезском районе Удмуртии произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Как передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение об аварии поступило 12 июня около 05:00.

Легковой автомобиль съехал в кювет на 6-м км трассы Кез — Пужмесь — Чепца в районе деревни Ключевское.

Все пятеро пострадавших госпитализированы в Кезскую районную больницу.

Отмечается, что на месте происшествия работали восемь человек личного состава, использовались четыре единицы техники.

В январе URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.